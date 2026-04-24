Milano 23-apr
47.907 0,00%
Nasdaq 23-apr
26.783 -0,57%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 23-apr
10.457 0,00%
Francoforte 23-apr
24.155 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.915,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.915,2 in apertura.
Condividi
```