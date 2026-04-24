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Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,72% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 27.243,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,72% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA lievita in modo prepotente dell'1,72% alle 19:30 e passa di mano a 27.243,44 punti.
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