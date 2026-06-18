Milano 17:35
52.688 +0,18%
Nasdaq 22:00
30.406 +2,48%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,48%

Il Nasdaq-100 chiude a 30.406,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,48%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+2,48%), che archivia la giornata a 30.406,19 punti.
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