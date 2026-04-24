Milano 23-apr
47.907 0,00%
Nasdaq 23-apr
26.783 -0,57%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 23-apr
10.457 0,00%
Francoforte 23-apr
24.155 0,00%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,2%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.864,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,2%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 25.864,16 punti.
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