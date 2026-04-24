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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,2%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.864,16 punti
In breve
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Finanza
24 aprile 2026 - 06.20
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 25.864,16 punti.
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