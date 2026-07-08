Milano 10:59
51.593 -1,64%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:59
10.500 -1,55%
Francoforte 10:58
24.897 -2,23%

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,43%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 24.067,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,43%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,43%), archiviando le contrattazioni a 24.067,97 punti.
Condividi
```