Milano 19-giu
52.849 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 0,00%
Londra 19-giu
10.363 0,00%
Francoforte 19-giu
24.986 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 23.924,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 23.924,81 in apertura.
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