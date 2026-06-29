Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,12%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 23.151,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,12%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,12%), archiviando le contrattazioni a 23.151,52 punti.
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