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Borsa: Tokyo avanza dello 0,34% alle 04:50
Il Nikkei 225 scambia a 59.343,4 punti
In breve
,
Finanza
24 aprile 2026 - 04.50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,34%, con 59.343,4 punti alle 04:50.
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