Milano 12:35
47.483 -0,89%
Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:35
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Francoforte 12:35
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Cambi: euro a 186,665 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,665 yen alle 11:30
Euro a 186,665 sullo yen alle 11:30.
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