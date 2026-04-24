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Erie Indemnity in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Erie Indemnity in discesa a New York
Ribasso scomposto per la società attiva nell'emissione e rinnovo di polizze per conto dei sottoscrittori della Borsa assicurativa Erie, che esibisce una perdita secca del 4,55% sui valori precedenti.
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