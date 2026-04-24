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Francoforte: andamento rialzista per Fuchs Petrol
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Energia
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In breve
24 aprile 2026 - 09.50
Scambia in profit la
società petrolifera tedesca
, che lievita del 2,02%.
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