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Francoforte: andamento rialzista per Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Fuchs Petrol
Scambia in profit la società petrolifera tedesca, che lievita del 2,02%.
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