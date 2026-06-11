Milano 13:37
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Dow Jones 10-giu
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Londra 13:37
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Francoforte 13:37
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Francoforte: andamento rialzista per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Puma
Punta con decisione al rialzo la performance di Puma, con una variazione percentuale del 3,35%.
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