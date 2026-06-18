Milano 10:43
52.457 -0,26%
Nasdaq 17-giu
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Dow Jones 17-giu
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Londra 10:44
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Francoforte 10:44
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Francoforte: andamento rialzista per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Aixtron
Bene Aixtron, con un rialzo del 2,37%.
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