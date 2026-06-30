Milano 15:16
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Francoforte: andamento rialzista per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per ThyssenKrupp
Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 3,28%.
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