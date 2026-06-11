Intel, il doppio upgrade da parte di Bank of America spinge gli acquisti nel pre-market

(Teleborsa) - Le azioni Intel Corporation guadagnano circa il 5% nel pre-market di Wall Street dopo che Bank of America ha promosso il titolo con un doppio upgrade, alzando la propria raccomandazione da "underperform" a "Buy" e portando il prezzo obiettivo da 96 a 135 dollari.



La banca ha evidenziato il posizionamento unico di Intel nel far fronte ai vincoli a livello di settore nella produzione di wafer all’avanguardia e nel packaging avanzato.



BofA prevede ora che la società possa generare un utile per azione superiore a 6 dollari entro il 2030, rispetto alla precedente previsione di 3-4 dollari.



Sul fronte dei prodotti, la banca si attende che le vendite di server CPU di Intel saranno superiori a 40 miliardi di dollari entro il 2030, pari a circa il 25% di un mercato totale stimato in 170 miliardi di dollari.

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