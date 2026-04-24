Londra: scambi negativi per St. James's Place

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che mostra un decremento del 2,71%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Le implicazioni di breve periodo di St. James's Place sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,72 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 12,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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