Londra: andamento rialzista per St. James's Place

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che St. James's Place mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,73%, rispetto a +0,87% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di St. James's Place è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,2 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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