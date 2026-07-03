Londra: andamento rialzista per St. James's Place
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che St. James's Place mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,73%, rispetto a +0,87% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di St. James's Place è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,2 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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