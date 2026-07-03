Milano 13:26
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Londra 13:26
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Londra: andamento sostenuto per St. James's Place

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per St. James's Place
Bene la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, con un rialzo del 2,51%.
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