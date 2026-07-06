Londra: nuovo spunto rialzista per St. James's Place

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,72%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di St. James's Place più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di St. James's Place sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,5 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 13,18. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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