Madrid: in calo Bankinter
(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita del 2,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Bankinter rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'istituto di credito spagnolo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,07 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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