Madrid: in calo Bankinter

(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola , che tratta con una perdita del 2,25%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Bankinter rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' istituto di credito spagnolo . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,07 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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