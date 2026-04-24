Milano 15:20
47.617 -0,61%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 15:20
10.412 -0,43%
Francoforte 15:20
24.176 +0,09%

Madrid: andamento negativo per Bankinter

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Bankinter
Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita del 2,29%.
Condividi
```