Milano 12:40
47.466 -0,92%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:40
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Francoforte 12:40
24.076 -0,33%

Mondi, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Mondi, quotazioni in calo a Londra
Pressione sul fornitore di carta e imballaggi, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,82%.
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