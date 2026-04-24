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Mondi, quotazioni in calo a Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 09.50
Pressione sul
fornitore di carta e imballaggi
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,82%.
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