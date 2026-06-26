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Berkeley Group Holdings, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Berkeley Group Holdings, quotazioni in calo a Londra
Ribasso per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che passa di mano in perdita del 4,26%.
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