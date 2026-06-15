Londra: brillante l'andamento di Mondi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di carta e imballaggi , che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Mondi rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Mondi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,356 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,498. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,292.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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