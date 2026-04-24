New York: in rally Super Micro Computer

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che tratta in rialzo del 7,93%.



Il movimento di Super Micro Computer , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Super Micro Computer . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Super Micro Computer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,81 USD. Primo supporto a 27,61. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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