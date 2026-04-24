New York: in rally Super Micro Computer
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che tratta in rialzo del 7,93%.
Il movimento di Super Micro Computer, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Super Micro Computer. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Super Micro Computer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,81 USD. Primo supporto a 27,61. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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