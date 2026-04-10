New York: mette il turbo Super Micro Computer

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,10%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Super Micro Computer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Super Micro Computer rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di Super Micro Computer si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25,61 USD. Supporto stimato a 24,11. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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