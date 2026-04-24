New York: scambi negativi per Chevron
(Teleborsa) - Pressione sul colosso petrolifero statunitense, che tratta con una perdita dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gigante oil di San Ramon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 183,4 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 185,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 188.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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