Milano 16:40
50.658 +1,26%
Nasdaq 16:40
28.855 +1,22%
Dow Jones 16:40
50.265 +0,69%
Londra 16:40
10.344 +0,86%
Francoforte 16:40
24.265 +0,29%

New York: spinge in avanti Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Applied Materials
Grande giornata per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,89%.
Condividi
```