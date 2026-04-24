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Parigi: movimento negativo per Thales
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24 aprile 2026 - 13.00
Retrocede l'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, con un ribasso del 2,51%.
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