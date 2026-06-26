Parigi: andamento negativo per Thales

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che mostra un decremento dell'1,92%.



L'andamento di Thales nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Thales si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 212,4 Euro. Prima resistenza a 217,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 210,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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