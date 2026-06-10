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Parigi: andamento sostenuto per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Scambia in profit l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che lievita del 2,33%.
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