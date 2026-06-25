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Parigi: andamento negativo per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Thales
Ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che presenta una flessione del 2,31%.
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