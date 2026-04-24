Milano 12:41
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Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
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Londra 12:41
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Francoforte 12:41
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Parigi: rosso per Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Safran
Pressione sulla società ingegneristica, che tratta con una perdita del 2,87%.
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