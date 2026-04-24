Milano 9:39
47.519 -0,81%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:39
10.411 -0,44%
24.148 -0,03%

Petrolio a 96,05 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 96,05 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 96,05 dollari per barile alle 08:30.
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