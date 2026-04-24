Milano 12:41
47.467 -0,92%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:41
10.397 -0,58%
Francoforte 12:41
24.076 -0,33%

Petrolio a 97,37 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 97,37 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 97,37 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```