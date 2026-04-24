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Piazza Affari: sell-off per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sell-off per il settore automotive dell'Italia
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 278.463,63 punti, in netto calo dell'1,94%.
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