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Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia
In rialzo il comparto italiano auto e ricambi, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 268.714,22 punti.
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