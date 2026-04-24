Trump manda Witkoff e Kushner in Pakistan per colloqui con ministro degli Esteri iraniano

Gli annunci della Casa Bianca

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invierà Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan sabato per proseguire i colloqui con l'Iran, secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca.



La portavoce della Casa Bianca, Karolien Leavitt, ha dichiarato in un'intervista a Fox News Channel che i due avranno colloqui con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Speriamo che sia un colloquio produttivo e che possa portare a un accordo", ha affermato, aggiungendo che il vicepresidente J.D. Vance non sarà presente, ma che rimane "profondamente coinvolto". Vance sarà negli Stati Uniti, insieme al Segretario di Stato Marco Rubio e al team per la sicurezza nazionale del presidente, "in stato di allerta" per recarsi in Pakistan "se necessario".



Leavitt ha inoltre spiegato ai giornalisti che il presidente ha deciso di inviare Witkoff e Kushner "per ascoltare la posizione degli iraniani". "Abbiamo certamente visto dei progressi da parte iraniana negli ultimi due giorni", ha detto Leavitt, secondo quanto riferisce AP, senza fornire dettagli.



Trump ha dichiarato ieri che Israele e Libano hanno concordato di estendere di tre settimane il cessate il fuoco, nel secondo negoziato di alto livello tra i due Paesi dalla scorsa settimana. Il cessate il fuoco iniziale di 10 giorni, entrato in vigore venerdì scorso, sarebbe dovuto scadere lunedì.



Inoltre, Trump ha concesso oggi una proroga di 90 giorni alla deroga al Jones Act, facilitando il trasporto di petrolio e gas naturale da parte di navi non statunitensi. Trump aveva inizialmente annunciato una deroga di 60 giorni a metà marzo per stabilizzare i prezzi dell'energia e consentire a un maggior numero di navi di raggiungere gli Stati Uniti dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz.

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