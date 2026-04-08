Iran, rumors: potrebbe riaprire Stretto di Hormuz in modo limitato domani o dopodomani

(Teleborsa) - L'Iran potrebbe riaprire lo Stretto di Hormuz in modo limitato e controllato domani o dopodomani, in vista di un incontro tra funzionari statunitensi e iraniani in Pakistan. Lo ha detto a Reuters un alto funzionario iraniano coinvolto nei colloqui.



"Se si raggiungerà un'intesa su un quadro per i negoziati, lo Stretto potrebbe essere aperto in modo limitato e sotto il controllo dell'Iran - ha affermato - Il coordinamento con le forze armate iraniane sarà obbligatorio per tutte le navi. Il cessate il fuoco è ancora fragile; tuttavia, preferiamo una pace duratura, ma l'Iran non teme di tornare alla guerra se gli Stati Uniti vogliono fare lo stesso".

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