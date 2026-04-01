Trump: Iran chiede cessate il fuoco, lo prenderemo in considerazione quando Hormuz sarà aperto

Le nuove dichiarazioni

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Iran ha chiesto un cessate il fuoco e che gli Stati Uniti lo prenderanno in considerazione quando lo Stretto di Hormuz sarà aperto. Le dichiarazioni giungono un giorno dopo che Trump aveva espresso il desiderio di porre fine al conflitto il prima possibile e a qualche ora dal discorso alla nazione di questa sera.



"Il presidente del Nuovo Regime iraniano, molto meno radicalizzato e ben più intelligente dei suoi predecessori, ha appena chiesto agli Stati Uniti d'America un cessate il fuoco! - ha scritto Trump sul suo profilo Truth Social - Prenderemo in considerazione la richiesta quando lo Stretto di Hormuz sarà aperto, libero e sgombro. Fino ad allora, continueremo a bombardare l'Iran fino a ridurlo in polvere o, come si suol dire, a riportarlo all'età della pietra!"



Non è chiaro se Trump si riferisca ai colloqui che la sua amministrazione ha avuto con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, forse tramite un intermediario come il Pakistan, o se si riferisca semplicemente alle dichiarazioni rilasciate ieri da Pezeshkian.



Ieri, Pezeshkian ha dichiarato al presidente del Consiglio europeo António Costa che l'Iran ha "la volontà necessaria per porre fine a questa guerra". Tuttavia, ha sottolineato che ciò dipende dal rispetto di determinate condizioni. Ciò suggerisce che le cinque richieste dell'Iran, formulate il 25 marzo, siano ancora valide. Le richieste - probabilmente inaccettabili per Stati Uniti e Israele - sono: la cessazione totale degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran; la conclusione della guerra su tutti i fronti, compresi i conflitti contro i gruppi sostenuti dall'Iran in tutto il Medio Oriente; impegni da parte di Stati Uniti e Israele a non attaccare nuovamente l'Iran in futuro, compresa l'istituzione di meccanismi per garantire ciò; pagamento dei danni di guerra e delle riparazioni; riconoscimento internazionale del diritto sovrano dell'Iran di esercitare la propria autorità sullo Stretto di Hormuz.



Gli Stati Uniti saranno "fuori dall'Iran abbastanza rapidamente" a potrebbero tornare per "colpi mirati" se necessario, ha detto sempre in questi minuti a Reuters il presidente USA. Trump ha detto anche che nel suo discorso dichiarerà che sta considerando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO.

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