Ultimatum di Trump all'Iran: "Possiamo distruggervi in una notte". E se non funziona?

Negoziati proseguono ma sono appesi a un filo che può spezzarsi da un momento all'altro

(Teleborsa) - E' un filo decisamente sottile - che rischia di spezzarsi - quello su cui si snoda la diplomazia che tenta di fare passi avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo.



La novità è che i mediatori hanno presentato il cosiddetto "accordo di Islamabad": una tregua di 45 giorni che consenta un negoziato su tutto il resto, compreso lo sblocco di Hormuz. Un "passo importante ma non sufficiente", è stata la reazione di Donald Trump, a cui è seguita una nuova minaccia agli ayatollah: "L'Iran può essere eliminato in una notte e potrebbe accadere martedì notte", ossia la data del nuovo e "definitivo" ultimatum posto dal tycoon al regime perché accetti un accordo.



Teheran però respinge l'ipotesi di cessate il fuoco temporaneo, mettendo sul tavolo un contropiano in 10 punti che miri innanzitutto alla cessazione definitiva delle ostilità. Proposte accompagnate da un nuovo messaggio della Guida Suprema Mojtaba Khamenei all'insegna della resistenza: "I crimini e le uccisioni non ci scalfiranno".



Il piano mediato dal Pakistan prevede un cessate il fuoco immediato, seguito da una trattativa per un accordo complessivo (che includa il dossier Hormuz e le scorte di uranio) da concludere entro 15-20 giorni, ha detto una fonte a conoscenza del dossier, riferendo di intensi contatti tra il capo di stato maggiore di Islamabad Asim Munir, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, l'inviato speciale Steve Witkoff ed il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.





"Martedì (oggi, ndr) è la scadenza definitiva per l'Iran per fare un accordo",dice intanto il Presidente degli Usa Donald Trump,

"Spero di non dover colpire le infrastrutture e gli impianti energetici iraniani". E ancora: l'Iran ha tempo fino a martedì, "dopo non avranno ponti o impianti energetici se non c'è un accordo. L'età della pietra. Abbiamo un piano per distruggere i ponti iraniani e gli impianti energetici domani sera" e la distruzione potrebbe avvenire "in 4 ore". Gli iraniani, ha detto ancora Trump, dovrebbero "insorgere" contro il regime ma si troverebbero ad affrontare "serie conseguenze"



Condividi

```