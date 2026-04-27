Milano 12:12
47.774 +0,25%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:12
10.393 +0,13%
Francoforte 12:12
24.273 +0,60%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,25% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 60.463,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,25% alle 08:20
Spunto rialzista dell'1,25% per Tokyo, alle 08:20, che continua le contrattazioni a 60.463,79 punti.
Condividi
```