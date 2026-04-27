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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,25% alle 08:20
Il Nikkei 225 tratta in utile a 60.463,79 punti
In breve
,
Finanza
27 aprile 2026 - 08.20
Spunto rialzista dell'1,25% per Tokyo, alle 08:20, che continua le contrattazioni a 60.463,79 punti.
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