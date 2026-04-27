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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,05%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.964,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,05%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un -0,05% e archivia gli scambi a 25.964,27 punti.
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