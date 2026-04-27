Milano 12:13
47.762 +0,22%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:13
10.390 +0,10%
Francoforte 12:13
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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,15%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.016,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,15%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,15%, terminando le negoziazioni a 26.016,45 punti.
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