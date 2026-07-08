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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,96%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 24.193,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,96%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,96%), archiviando le contrattazioni a 24.193,56 punti.
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