Milano 12:17
47.802 +0,31%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
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Londra 12:18
10.396 +0,17%
Francoforte 12:17
24.282 +0,63%

Londra: seduta molto difficile per Entain

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta molto difficile per Entain
Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,34%.
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