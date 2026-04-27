Qualcomm, potenziale collaborazione con OpenAI fa volare il titolo nel premarket

(Teleborsa) - Le azioni Qualcomm
sono salite fino al +13,5% nelle contrattazioni premarket di lunedì, estendendo i guadagni dopo un rialzo dell'11% nella sessione precedente, sulla notizia di una potenziale partnership
con OpenAI
per lo sviluppo di processori per smartphone
.
Secondo TF International Securities, le verifiche nella supply chain indicano che OpenAI sta collaborando con Qualcomm
e MediaTek
per sviluppare chip
dedicati ai dispositivi mobili, con Luxshare come partner esclusivo per la co-progettazione e la produzione e una produzione di massa prevista per il 2028.
Il movimento si inserisce nelle crescenti aspettative che l'intelligenza artificiale
possa innescare un nuovo ciclo di aggiornamento hardware
negli smartphone, a vantaggio dei produttori di chip per processori mobili. Il sentiment positivo sul settore è stato alimentato anche dai risultati del primo trimestre
di Intel
, superiori alle attese.