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Qualcomm, potenziale collaborazione con OpenAI fa volare il titolo nel premarket

Finanza
Qualcomm, potenziale collaborazione con OpenAI fa volare il titolo nel premarket
(Teleborsa) - Le azioni Qualcomm sono salite fino al +13,5% nelle contrattazioni premarket di lunedì, estendendo i guadagni dopo un rialzo dell'11% nella sessione precedente, sulla notizia di una potenziale partnership con OpenAI per lo sviluppo di processori per smartphone.

Secondo TF International Securities, le verifiche nella supply chain indicano che OpenAI sta collaborando con Qualcomm e MediaTek per sviluppare chip dedicati ai dispositivi mobili, con Luxshare come partner esclusivo per la co-progettazione e la produzione e una produzione di massa prevista per il 2028.

Il movimento si inserisce nelle crescenti aspettative che l'intelligenza artificiale possa innescare un nuovo ciclo di aggiornamento hardware negli smartphone, a vantaggio dei produttori di chip per processori mobili. Il sentiment positivo sul settore è stato alimentato anche dai risultati del primo trimestre di Intel, superiori alle attese.
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