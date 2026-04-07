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New York: andamento rialzista per Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Diamondback Energy
Bene il produttore americano di petrolio e gas naturale, con un rialzo del 2,23%.
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