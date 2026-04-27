New York: andamento sostenuto per Centene

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , con una variazione percentuale del 3,08%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Centene rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,81 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42,04. L'equilibrata forza rialzista di Centene è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```