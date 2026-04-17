Tessellis rinvia l'approvazione del bilancio 2025 per procedura CNC

(Teleborsa) - Tessellis , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, ha comunicato che l'approvazione e la pubblicazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, inizialmente previste per mercoledì 16 aprile 2026, sono rinviate.



Il posticipo, si legge in una nota, si rende necessario in considerazione della procedura di composizione negoziata della crisi, in relazione alla quale la società, unitamente a Tiscali Italia e Go Internet, ha depositato istanza di accesso lo scorso 1 marzo (CNC), e in particolare della finalizzazione del piano industriale di risanamento richiesto nel contesto della CNC, condizionato anche all'esito della procedura competitiva attualmente in corso, avente riflessi sulla predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Condividi

```